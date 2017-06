Otra vez el terror en Londres: Furgoneta atropella peatones en Finsbury Park

Un nuevo atentado terrorista se perpetró este domingo en Londres. Una furgoneta de color blanco atropelló a traseúntes en la calle Seven Sisters en la zona de Finsbury Park.

El hecho se dio cerca de una mezquita. La van blanca emprendió contra los peatones e hirió una decena de ellos luego de la misa del Ramadán. Según informaron algunos testigos, varias personas habrían luchado con el agresor y lo detuvieron hasta que fue entregado a la policía.

Las víctimas serían musulmanes. Un testigo indicó a The Mirror que pudo verse a las ambulancias interviniendo a una persona con masajes de reanimación.

El líder de la mezquita de Finsbury Park, Mohammed Kozbar, dijo a The Sun: “Quien haya hecho esto, lo hizo para herir a la gente y es un ataque terrorista.

-Lo llamamos un ataque terrorista como lo llamamos en Manchester, Westminster y el Puente de Londres.

Agregó que escuchó que había habido muertes, pero que no quería hacer conclusiones”.

Las imágenes en Twitter parecían mostrar a un hombre blanco de barba limpia y cabello negro detenido por agentes de policía detrás de una furgoneta, rodeado por un grupo de espectadores que gritaban.

El vehículo en cuestión parece haber sido alquilado de una empresa con sede en Gales, Pontaclun Van Hire.

Cynthia Vanzella dijo en Twitter: “Es horrible ver a los agentes de policía haciendo masajes cardíacos en la gente en el suelo, tratando desesperadamente de salvarlos. Sólo espero que lo hayan hecho”.

Otro usuario de medios de comunicación social informó: ‘Islamafóbica ataque en Finsbury Park en este momento. Una camioneta se desvió de la carretera principal y echó sobre varios hombres musulmanes.

Otro testigo dijo a la BBC: “Muy poco después de llegar a casa, desde la ventana empecé a escuchar un montón de gritos y chillidos y caos afuera, así que corrí por la calle para ver lo que pasaba y todo el mundo estaba gritando que una furgoneta había atropellado a la gente”.