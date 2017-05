Ocupan el Liceo 70 del Cerro y acusan a Secundaria de “mentir de manera sistemática”

Los profesores decidieron ocupar las instalaciones del Liceo Nº 70 del Cerro. Los trabajadores reclaman el incumplimiento de acuerdos bilaterales. Los mismos refieren a condiciones del personal de portería de una empresa privada y a las horas de apoyo a adscripción, biblioteca y matemática.

Desde el sindicato se reclama la “creación de cargos de docencia indirecta para asegurar los procesos y la continuidad de los aprendizajes, pero las autoridades no solo no han dado respuesta a los planteos realizados, sino que llevan dos meses mintiendo de manera sistemática, prometiendo horas que luego no asignan”.

COMUNICADO

El día jueves 11 de mayo estaremos ocupando las instalaciones del liceo N° 70. Motiva dicha medida el incumplimiento por parte de las autoridades de los acuerdos alcanzados con el núcleo sindical en reiteradas instancias bipartitas.

Previo al inicio de curso, desde el núcleo sindical se realizaron una serie de denuncias que tenían por objetivo mejorar las condiciones de aprendizaje y de trabajo de quienes a diario asistimos al liceo. El 10 de febrero enviamos una nota al CES (http://adesmontevideo.uy/9648-2/) donde planteábamos dos aspectos medulares para que estuvieran dadas las condiciones para comenzar el año lectivo. La primera era la preocupación por el incumplimiento del pago a los trabajadores de portería pertenecientes a la empresa “Seguridad Integral Maragatra” y la incertidumbre por la continuidad del servicio. La segunda era la necesidad de contar con 60 horas de apoyo a adscripción y biblioteca y 10 horas de apoyo para Matemática.

El 17 de febrero fuimos recibidos en ámbito bipartito por el Consejo de Educación Secundaria; allí estaban presentes los consejeros Javier Landoni e Isabel Jauregui. En esa instancia se contestó favorablemente al planteo de las horas de apoyo, especificándose por parte de las autoridades que las horas serían APTE, pues ya no contaban con recursos para asignar horas de apoyo. En relación al servicio de portería, se informó que la empresa no tenía ninguna dificultad y que continuaría brindado el servicio.

Con fecha 15 de marzo volvíamos a realizar al CES la solicitud de asignar horas de Adscripción y Biblioteca (http://adesmontevideo.uy/nucleo-sindical-del-liceo- 70-solicita-creacion-de-cargos-y-tomara-medidas-si-no-recibe-respuesta-favorable/), estableciendo que si al 29 de marzo no recibíamos respuesta favorable, se evaluarían medidas de lucha.

Llegamos al 30 de marzo y frente a la ausencia de respuesta resolvíamos ocupar el liceo el día 5 de abril (http://adesmontevideo.uy/nucleo-sindical-del-liceo-70- denuncia-nulo-avance-de-negociaciones-y-ocupara-el-centro/). El día 31 de marzo concurre al liceo el consejero Javier Landoni, y se compromete a la asignación de 52 horas APTE. En función de la información recibida por parte del consejero, el núcleo sindical evalúa dejar sin efecto la medida prevista para el 5 de abril.

El 7 de abril la dirección del liceo recibe, vía telefónica, la orden por parte de Inspección de Institutos y Liceos de no seguir ofreciendo las horas APTE, pues se había superado la cantidad de horas disponibles y por razones de índole presupuestal las mismas no iban a ser otorgadas.

El 25 de abril el núcleo sindical exige al CES informe la situación del liceo en relación a las horas APTE y cumpla con lo acordado (http://adesmontevideo.uy/nucleosindical-del-liceo-70-exige-al-ces-cumplir-con-lo-acordado/).

El mismo día, en ámbito bipartito CES-FENAPES, el consejero Javier Landoni plantea no haber prometido nunca las 52 horas al núcleo sindical (hecho que ocurrió en la sala de profesores del liceo el día 31 de marzo, que motivó que el núcleo evaluara el levantamiento de la ocupación del día 5 de abril). El jueves 27 de abril el núcleo sindical se reúne y resuelve ocupar el 11 de mayo.

Desde el núcleo sindical insistimos en la necesidad de creación de cargos de docencia indirecta para asegurar los procesos y la continuidad de los aprendizajes, pero las autoridades no solo no han dado respuesta a los planteos realizados, sino que llevan dos meses mintiendo de manera sistemática, prometiendo horas que luego no asignan.

Núcleo Sindical ADES-ATES del Liceo 70