“No voy a morir en ese sillón; soy hombre de izquierda y revolucionario”

El vicepresidente Raúl Sendic dijo este martes en el Senado, que “es hora de levantar las banderas de la política firmemente para prestigiar la actividad” y se preguntó: “¿Vamos a permitir entre todos que por pequeñas mezquindades políticas entre nosotros sigamos enlodando las banderas de la política, y haciendo lugar a los outsiders que después aparecen como salvadores de la política y que nos perjudican a todos, y que perjudican sobre todo a la democracia y a la soberanía de la población cuando tiene que tomar decisiones?”.

“Yo puedo haber cometido errores y se puede estar de acuerdo o no con lo que he hecho. Y reconozco que puede ser así, pero también les digo a todos que he actuado en silencio muchas veces”, agregó.

“Les digo a todos que no nací sentado en ese sillón donde está sentada en este momento la presidenta (por Mónica Xavier). Y también les digo que tampoco voy a morir sentado en ese sillón, porque yo no soy ni un funcionario público, ni soy un legislador. Yo soy un hombre de izquierda y un revolucionario y no vine aquí a dejar contentos a todos. Vine aquí a cumplir con las obligaciones de los que nosotros representamos”, dijo Sendic.