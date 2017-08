El diputado del Partido Nacional, Gustavo Penadés, realizó una evaluación este miércoles en LA RED DE LA 30 de RADIO NACIONAL, sobre el tratado del artículo 15 de la Rendición de Cuentas.

“El Estado gasta más plata que la que recauda y por tanto se endeuda en el exterior y sube impuestos. Aún así, el déficit sigue y esto compromete el futuro”, señaló.

Penadés criticó la resolución de implementar impuestos. “Se les terminó la plata y han surgido nuevos impuestos como los de las plataformas informáticas o la tasa consular. Todo encarece los servicios y aumenta la presión tributaria a la gente”, manifestó.

“Tenemos una Rendición de cuentas deficitaria y se aumenta el endeudamiento del país. No estoy de acuerdo con aumentar la presión tributaria a nada. En el caso de los slots, lo paga el que juega no los casinos. No puede seguir pagando el ciudadano la ineficiencia del gobierno”, agregó.

