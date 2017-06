“Napout tiene que contar a quién le dio un millón y medio de dólares”

“Quiero saber si Juan Ángel Napout– (extitular de la Confederación Sudamericana de Fútbol-Conmebol), que está en Miami, se acuerda lo que me dijo, de a quién le dio los 1.500.000 dólares y si va a decirle eso al fiscal de los EE.UU. o no. Porque a mí me dijo que se los dio a Alejandro Domínguez y me dijo claramente: yo no me voy a comprometer con este tema porque tengo 500 millones de dólares de mi fortuna personal, pero tampoco voy a sacar de mi bolsillo para que este –por Domínguez– sea presidente porque no tiene ni un voto”, dijo José Medina Sagalés, el dirigente paraguayo que revela que Napout le había confesado que los US$ 1,5 millones (producto de sobornos dentro de la Conmebol) se los había dado a Alejandro Domínguez (actual presidente de la Conmebol).

En nota con el diario ABC de Paraguay, Sagalés agrega:

“Lo cierto y lo concreto es que esos 1.500.000 dólares vinieron de la Conmebol a la APF y nunca figuró en el Balance. Es dinero que vino, como a todos los expresidentes de las demás Federaciones y hoy están adentro, y por lo cual Juan Ángel también está adentro (refiriéndose a los pagos de sobornos en el caso FIFA-Gate).

Ahora yo quiero saber por qué Napout no habla de eso, va esperar que le den 20 años para contar a quién le dio los 1.500.000 dólares. Para la campaña de quién dio esa plata, tiene que contar Napout”.

–¿Usted cree entonces que esos US$ 1.500.000, supuestamente producto de sobornos en la Conmebol, fueron cobrados por Domínguez?

-Dicen inclusive, pero es algo que ya no me consta, que el cheque de los 1.500.000 dólares está endosado por Alejandro Domínguez y José Silva y no por Juan Ángel Napout.

Las malas lenguas cuentan y dicen que sirvió para las elecciones en la APF, que Juan Ángel se los dio a Alejandro. También se habló de nombres de dirigentes que están comprometidos en este tema, pero se ocultó todo.