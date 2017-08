“Nacional no tiene ninguna deuda con las empresas de la obra”

El Cr. Mario Garbarino, dijo este martes en “Último al Arco” de la Sport 890 que las obras del Gran Parque Central no se detendrán. “Los obreros están al día. Hay algún problema de una empresa pero hasta ahora viene cumpliendo. Mañana tenemos una carga importante de hormigón para terminar la estructura de la Atilio García”, agregó.

Garbarino dijo que trabajan varias empresas en las obras y la venta de palcos “viene mejor de lo que nosotros habíamos pensado”.

Anunció que de los 72 palcos se vendieron 25 y 20 están en proceso de venta. A su vez, el club espera el crédito del Banco República de 5,8 millones de dólares. “La obra 1A de la Atilio García y su palco, la Porte y la Delgado anda en los 20 millones de dólares más las cámaras. Ya se vendieron 11 millones de dólares en palco y 14 millones en proceso de vender. Más el préstamo, no tendríamos dificultades para terminar las obras”.

El dirigente a cargo de esta etapa de la ampliación del escenario tricolor, señaló que “Nacional no tiene ninguna deuda con las empresas que están en la obra”.