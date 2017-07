Nacional perdió 1-0 ante el Botafogo en el partido de ida por Libertadores

Nacional comenzó bien el partido ante el Botafogo por los octavos de final de la Copa Libertadores, pero no pudo sentenciar el juego tras muy buena media hora.

A los 37 minutos, Joao Paulo aprovechó un rebote y convirtió el único gol del partido. El encuentro tuvo incidencias que centraron en la polémica al árbitro chileno que no concedió un claro penal en el primer tiempo.

En la segunda parte, el tricolor no concretó y se le fue el partido de ida ante un rival duro, con buen juego aéreo y férreo en defensa.

NACIONAL 0 – BOTAFOGO 1 NACIONAL: Esteban Conde, Jorge Fucile (56′ Kevin Ramírez), Rafael García, Diego Polenta, Alfonso Espino, Santiago Romero, Álvaro González, Felipe Carballo, Tabaré Viudez (82′ Martín Ligüera), Sebastián Fernández y Hugo Silveira (72′ Diego Coelho). Director técnico: Martín Lasarte. BOTAFOGO: Roberto Fernández, Arnaldo, Joel Carli, Emerson Silva, Víctor Luis, Rodrigo Lindoso, Bruno Silva, Matheus Fernandes, Joao Paulo (79′ Camilo), Roger (90′ Marcos Vinícius) y Rodrigo Pimpao (83′ Guilherme). Director técnico: Jair Ventura. Gol: 37′ Joao Paulo (B). Estadio: Parque Central

Árbitro: Julio Bascuñán (CHI)

Asistentes: Christian Schiemann y Carlos Astroza (CHI)

4º árbitro: Jorge Osorio (CHI).