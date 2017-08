Mujica y la ley de la marihuana: “La quieren matar burocráticamente”

El senador José Mujica dijo este viernes a Subrayado que existe una intención de “matar burocráticamente la Ley de la Marihuana”. “El farmacéutico y quienes invirtieron en plantar se empiezan a desmoralizar y la ley no queda abolida pero no sirve para nada”, agregó.

“Si se discrepa que venga un mensaje, que se discuta en el Parlamento y si mi partido me manda yo voy a fundamentar en contra de la abolición, pero lo voy a votar por disciplina partidaria pero de frente y no que la maten burocráticamente poniendo palitos en la rueda. Los poductores se desmoralizan y los farmacéuticos no quieren líos”.

“No estoy chantajeando a nadie, ya le dije, si mandan un mensaje yo voy a fundamentar en contra, pero acato la disciplina partidaria, soy hombre de partido, pero no voy a bancar que la burocracia se esté haciendo los bobos, mirando distraídos, que no pueden mover créditos bancarios, no tienen esto, tienen otras dificultades, entonces la vamos matando persuasivamente, silenciosamente”, dijo Mujica.

“No quiero pensar que deliberadamente se está favoreciendo al narcotráfico o que el narcotráfico tiene una influencia tan grande que es capaz de determinar políticas, de frenar una iniciativa de este tipo”, agregó.

Asimismo, dijo que con Danilo Astori habló de buena manera a pesar de algunas informaciones de prensa que anunciaron que el encuentro de la víspera en el Parlamento fue ríspido. “Hablamos en chiste para que esto se arregle”, indicó. “Muy jocosamente le hice chistes y al subsecretario también, es mi temperamento”, aseguró.