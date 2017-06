Mujica: “Es probable que tres o cuatro hayan emprendido por otros caminos”

El senador José Mujica habló este miércoles en la cámara y reconoció que pudo haber algún integrante del MLN que haya participado de algún hecho enmarcado en lo que se denomina “tupabandas”.

“Es probable que tres o cuatro hayan emprendido por otros caminos, quizás con otros proyectos políticos” dijo Mujica en la sesión que analizó si se investigará en el legislativo el tema de las bandas.

“Hablar de millones de dólares con la peripecia que pasamos y tuve que vender el rancho de mi vieja, es por esto que dije qué lástima que no exista el duelo. Hay dolores que no se arreglan con palabras”, destacó en su alocución.

Asimismo, se refirió a la radio CX 44 Panamericana: “Nos la tiraron por la cabeza porque era un clavo remachado” y que para hacer frente a los despidos cuando la radio “la cerraron” debió vender la casa de su madre.

Mientras tanto, dio detalles de cómo compró su casa por 15.000 dólares y que durante mucho tiempo debió comer “remolacha y huevo”.

Finalmente, Mujica dio consejos a colorados, blancos y a sus propios correligionarios. Y sobre su futuro, dijo estar “abierto y soy libre, tengo vejez pero no soy cobarde ni tengo miedo. No me voy a escudar jamás en el fuero parlamentario”.