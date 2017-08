Más de 13.000 beneficiarios no percibirán Asignaciones Familiares

Más de 13.000 beneficiarios de Asignaciones Familiares perderán sus cobros luego del relevamiento que el Banco de Previsión Social (BPS) realizó respecto a los alumnos que no asisten a clase.

Desde el banco se informó que de la lista de 14.235 beneficiarios detectados que no concurrían a clase, algo más de 13.000 no regularizaron la situación. En caso que lo hagan, volverán a percibir sus haberes.

Solamente 1.193 regularizaron y retomaron los cursos.

La mayoría de los beneficiarios suspendidos tienen hijos jóvenes de entre 15 y 17 años. Es que dos de cada tres tienen hijos en el liceo y uno de cada tres en el nivel escolar.