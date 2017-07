Martín Lasarte: “Martín Cáceres es un jugador superdotado”

“Cáceres es un superdotado y seduce a cualquiera porque es un fuera de serie”, dijo Martín Lasarte este viernes a RADIO NACIONAL en el programa FÚTBOL POR MUÑOZ.

El técnico señaló que lo que necesita en el plantel es un lateral derecho “para competir con Jorge (Fucile) o para cuando no esté”, señaló. Y consultado, se refirió a Martín Cáceres que nuevamente tendría chance de llegar a Nacional. “De no haber pasado algún inconveniente aún estaba jugando en la Juventus”, manifestó. Señaló que el futbolista de la selección juega en todos los sectores de la defensa.

El entrenador analizó lo que se viene en la Copa Libertadores. “Queremos seguir en la Copa. Cometimos errores y enfrentaremos a un equipo duro y difícil, no evidentemente brasileño que no deja flancos. Tenemos nuestra ilusión”, dijo tras el primer día de entrenamiento de la breve pretemporada. Nacional jugará el 10 de agosto ante el Botafogo en Río de Janeiro. Antes, tiene previsto un amistoso ante Boca Juniors que se jugaría en San Luis.

En los últimos días del campeonato Intermedio el ayudante Rodolfo Neme vivió un enfrentamiento con los referentes del plantel que obligó la salida del entrenador alterna. “Genera mucho dolor con un compañero de trabajo con el que trabajé mucho tiempo. Era una situación insalvable. No ocuparemos a nadie en esa misión. Pondremos todos un poco más cada uno porque seis personas trabajan más que cinco”, señaló.