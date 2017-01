Marcelo Tinelli fue sancionado por tercera vez por andar en jeep en la playa

La Dirección Nacional de Medio Ambiente (Dinama) multó a Marcelo Tinelli por circular con su jeep en la playa de José Ignacio. El director de la Dinama, Alejandro Nario, confirmó la decisión administrativa que multó a Tinelli en 800 dólares.

Tinelli se comunicó con Nario y dijo ponerse a la orden para difundir la campaña de sensibilización que el gobierno encaró sobre la protección de las dunas costeras.

“El me llamó y me dijo que ya estaba teniendo una actitud de cuidado y que sus hijos no utilizaban más los vehículos, pero comentó que se dio una situación puntual y que reconocía el error” explicó Nario a Telenoche.

Se trata de la tercera vez que Marcelo Tinelli debe abonar una multa en el país por circular con su jeep en la playa, las dos veces anteriores fue sancionado pero por Prefectura Nacional.