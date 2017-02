Libertadores: Cerro juega en Chile con U. Española y lo seguimos por RADIO NACIONAL

Bajo la batuta del ‘Loco’ Martín Palermo, el chileno Unión Española saltará al campo el martes en Santiago para intentar culminar la tarea que empezó en Montevideo, sumar una nueva victoria ante Cerro y acercarse a la fase de grupos de la Copa Libertadores-2017.

El escenario es promisorio para los chilenos, tras un 3-2 en la hora que los deja a un empate del paso a la próxima fase.

En cambio, Atlético Cerro está obligado a convertir al menos tres goles para seguir en carrera en el renovado torneo continental.

El entrenador Martín Palermo dijo que “nuestra prioridad es pasar al repechaje y llegar a la fase de grupos” de la Libertadores.

Dirigidos por el colombiano Diego Barragán, Cerro busca demostrar por qué terminó la pasada temporada como el tercer mejor equipo del fútbol uruguayo.

El paso a la segunda fase de la Copa se jugará en el estadio Santa Laura de Santiago a partir de las 21H15 (00H15 GMT) bajo el arbitraje del brasileño Sandro Ricci, secundado en las bandas por sus compatriotas Emerson De Carvalho y Marcelo Van Gasse.

El ganador enfrentará al vencedor del duelo entre el boliviano The Strongest y Wanderers de Uruguay. Los bolivianos se anotaron un 2-0 de visita en Montevideo.

Probables alineaciones:

Unión Española: Diego Sánchez – Alexis Currimilla, Jorge Ampuero, Lucas Domínguez, Mario Larenas – Felipe Seymour, Pablo Galdames, César Pinares, Sebastián Jaime – Carlos Salom y Diego Churin. DT: Martín Palermo

Cerro: Sebastián Britos – Rodrigo Izquierdo, Rodrigo Canosa, Angelo Pizzorno, Gianni Rodríguez – Richard Pellejero, Facundo Moreira, Felipe Klein, Jorge Rodríguez – Angel Luna y Maureen Franco. DT: Diego Barragán

