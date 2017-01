Las medidas a tomar como prevención ante la fiebre amarilla

El Ministerio de Salud Pública emitió un llamado precautorio sobre aquellas personas que viajen a Brasil ante la presencia de fiebre amarilla que se transmite a través del mosquito Aedes Ageypti.

Medidas de prevención:

• Evitar las picaduras de insectos, especialmente mosquitos, mediante el uso de repelentes y ropa adecuada.

• Todas aquellas personas que viajen a Brasil, excepto a las zonas costeras, por lo menos 10 días antes de la visita al lugar deben vacunarse contra la Fiebre Amarilla salvo que exista contraindicación.

Las contraindicaciones para la administración de la vacuna son:

Alergia específica a las proteínas del huevo, la lactosa u otro componente de la vacuna. 2. Inmunodepresión por cualquier causa. 3. Niños menores de 6 meses. 4. Enfermedad febril grave en curso. 5. Mujeres embarazadas.

Situaciones especiales y precauciones: • Niños entre 6 y 8 meses. Solo podría valorarse su administración durante las epidemias, en situaciones de muy alto riesgo y con el aval del pediatra tratante. • Personas de 60 años y más. El envejecimiento fisiológico del sistema inmune puede incrementar la incidencia de efectos adversos potencialmente graves. En estos casos sólo se le administrará la vacuna si existe un riesgo considerable de contraer la infección, y presentando un certificado médico que avale que puede recibir la vacuna. • Embarazo. Excepcionalmente podría administrarse esta vacuna y requiere del aval del médico tratante. Si bien no se ha demostrado un aumento de eventos adversos durante el embarazo o en recién nacidos luego de administrada la vacuna, no se cuenta con estudios específicos. También se recomienda evitar el embarazo en las 4 semanas siguientes a la administración de la vacuna. • Lactancia materna. La mujer en lactancia natural no debería ser vacunada por el riesgo de transmisión de la cepa vacunal a través de la leche materna al lactante.