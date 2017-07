“La mayoría de los policías cobran todo el sueldo con los descuentos correspondientes, lo cual permite aumentar su jubilación, y no como era antes de 2007, cuando se hacía el servicio 222 sin aportes a la seguridad social, dijo el ministro del Interior, Eduardo Bonomi. Explicó que los empresarios tienen la alternativa de contratar guardias privados o eventuales y no contratar policías para que hagan el servicio 223 en sus negocios.

“En el interior, cuando los policías tenían la posibilidad de hacer 200 horas del servicio 222 no las hacían nunca. Cuando se mejoró la situación, eliminando el servicio, no fue prohibir el 222, sino que lo que se iba quitando se incorporaba al sueldo, con lo cual, además de incorporarse, se permitió aumentarlo. Entonces se favoreció muchísimo, porque (el personal) ganó 150 horas de 222 en sueldo real efectivo, que lo cobra a fin de mes aunque no trabaje”, detalló Bonomi.

“Antes del año 2007 se cobraba el salario con los descuentos correspondientes y se iba a la jubilación, y se cobraba el 222 sin descuentos, pero no iba para la jubilación. Cuando nosotros eliminamos el 222 en negro, va todo a la jubilación, también es pasible de tener descuentos legales. La gran ventaja es que la inmensa mayoría de los policías hoy cobran todo el sueldo con descuentos que les permiten aumentar esa jubilación”, subrayó.

“Tenemos tal problema”, ese problema es de la minoría. “El problema de la mayoría ha tenido una solución ampliamente favorable a los policías. Algunos policías retirados no pierden oportunidad de dar una visión negativa de las cosas y hablan en nombre de los menos”, manifestó

En relación a la contratación del servicio 223 a policías por parte de empresarios, el ministro indicó: “Es una irregularidad y estamos dispuesto a conversarlo con quienes soliciten reuniones, pero no para decirles que las siguen cometiendo, sino para buscar alternativas, que las tienen”.

“Es más o menos como si el Ministerio de Trabajo denunciará a privados que contrataran obreros de la construcción en negro. Salir a reivindicar obreros en negro es tan grave como contratar policías en negro, más aún porque no cuentan con todos los bienes de protección”, admitió el jerarca.