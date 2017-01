Justicia investiga denuncia del INAU por delitos sexuales en terminal del Cerro

La policía detuvo a 13 funcionarios de la empresa Cutcsa que trabajan en la Línea E luego de una investigación que se llevó a cabo durante algunos meses tras una denuncia por supuesto abuso y explotación sexual infantil.

Entre los indagados que la justicia tomará declaración se encuentran doce hombres y una mujer, según informó Subrayado este mediodía.

La denuncia fue realizada por el INAU sobre el contacto de menores de edad y clientes en la terminal del Cerro.

La jueza María Elena Maynard está a cargo de las investigaciones.

En el mes de octubre, en el sitio de RADIO NACIONAL habíamos recibido un mensaje que alertaba sobre alguna de estas prácticas.

Esto decía el mensaje (Sic):

“Hola tengo una denuncia en la termnal del cerro usan el propio baño de los choferes cobradores para ener sexo pasa de madrugada y de mañana y cuando pegan la vuelta algunos tienes sexo con menores tapan las camaras co trapo de piso o se van para el fondo y el coche 185 linea d es siquiatrico declarado por cutcsa un dia me tuve qbajar del omnibus porque empezo a gritar y se desacato y el chofer del omnibus 544 linea d es sordo varias veces le hablo y no escucha si quieren mas informacion a las ordenes como pueden manejar asi y cutcsa como permite y todas esas cosass las veo porque estoy todos los dias parada esperando el bondi para ir a laburar saludos a las ordenes”.