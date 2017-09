Junta de Transparencia comunicó el informe sobre Sendic y las tarjetas

La Junta de Transparencia y Ética Pública (JUTEP) comunicó este miércoles las conclusiones sobre el uso de tarjetas corporativas de Ancap a cargo del exvicepresidente de la República, Raúl Sendic.

Al respecto, la JUTEP entiende que Sendic incurrió en “violaciones” a “normas vigentes” en cuanto a la “administración de fondos públicos”. Y sostiene que lo hizo en varios aspectos.

“Este Directorio considera que los hechos verificados en estas actuaciones constituyen violaciones por parte del Sr, Raúl Sendic de las normas vigentes en materia de administración de fondos públicos en lo referente a Probidad (Arts.20 y 22 de la Ley N.º 17.060 y Art. 11 del Decreto N.º 30/003), Rectitud (Art.21 de la Ley N° 17.060), Legalidad (Art. 14 del Decreto N° 30/003), Implicancias (Art. 17 del Decreto N° 30/003), Buena Administración Financiera (Art. 23 del Decreto N° 30/003), Rendición de Cuentas (Art. 132 del TOCAF y Art. 34 Inciso 2 del Decreto N.º 30/003) y Prohibición de Uso Indebido de Fondos (Art. 34 Inciso 1 del Decreto N° 30/003)”, dice la JUTEP.

La JUTEP asegura que Sendic no se enriqueció con el mal uso de las tarjetas corporativas, y así lo señala: “Corresponde señalar que si bien las omisiones e irregularidades se verificaron en un número importante de adquisiciones, en todos los casos se trata de montos reducidos por lo que se entiende no implicaron un incremento significativo del patrimonio del Sr. Sendic”.

Dice el informe: “En el caso del entonces Presidente del organismo Sr. Raúl Sendic se verificó la existencia de numerosas adquisiciones en comercios que en principio no tienen una relación clara con los fines institucionales habilitados para el uso de la tarjeta corporativa: tiendas, zapaterías, mueblerías, joyerías, free shops, supermercados, casas de artículos deportivos, etc. Si bien en ningún caso se trata de montos significativos (los gastos individuales varían entre un máximo de U$S 828,31 y un mínimo de $ 399) el tipo de comercio y el hecho deque se tratara de un número llamativamente alto de casos (46 compras de este tipo) motivó la necesidad de una profundización del análisis”.

“Ha quedado demostrado, asimismo, que otros Directores cumplieron cabalmente con esas disposiciones, mientras el Sr. Sendic no menciona ni justifica, en la respuesta, su propio incumplimiento. Por el contrario, afirma que todas las compras efectuadas con la tarjeta ‘siguieron los trámites de contralor indicados en la normativa’, lo que por lo ya expuesto, no se ajusta a la verdad”, detalla JUTEP.

“Queda claro que algunas de esas explicaciones (las que dio Sendic) son insuficientes, pero aún cuando se las considerara satisfactorias, se trata de 11 usos de la tarjeta, manteniéndose 35 sin explicación: 14 en tiendas de ropa (1 en Uruguay, 13 en el exterior), 7 en free shops (6 en Uruguay, 1 en el exterior), 6 en zapaterías (todas en el exterior), 3 en tiendas deportivas (exterior), 1 en supermercado (Uruguay), 1 en mueblería (Uruguay), 1 en casa de tecnología (exterior), 1 en tienda de souvenirs (exterior) y 1 en librería (exterior)”, dice el informe.

LOS GASTOS

Devoto: “Son dos compras ($ 2.364 y $2.035) que informa están relacionadas con reuniones gerenciales. En tanto en su respuesta afirma que jamás la tarjeta fue utilizada ‘por otra persona distinta al compareciente’, las dos compras señaladas habrían sido realizadas personalmente por el Presidente del Directorio (Sendic)”.

Apple (Madrid, U$S 828,31) y NH Electrodomésticos (Montevideo, U$$ 33) “correspondientes a un celular y una jarra calentadora, respectivamente. Aun suponiendo que ambos quedaran en poder de ANCAP, el procedimiento vigente para uso de las tarjetas corporativas no incluía la compra de bienes de uso. Podría señalarse que la compra de un celular en Madrid respondió a un imprevisto, pero no aparece ninguna explicación razonable para la compra de una jarra calentadora en Montevideo”.

Papacito (Montevideo, $ 450), Book Shop (Montevideo, $ 520) y Gold Joyas (Montevideo, $ 4.200, $ 2.400 y $ 2.400), “informa que se trata de adquisiciones de obsequios, sin indicar destino”.

Daigy Namal (Tel Aviv, U$S 693,71), “informa que se trata de una cena en un restaurante, sin indicar motivo ni asistentes. Se incluyó en el pedido de información ya que no se había podido determinar tipo de comercio”.

América Ropería (La Paloma, $ 1.090), “corresponde a vestimenta obsequio delegación extranjera”. No se brindan detalles (tipo de artículo, destinatario, motivo del obsequio) pero ANCAP informó que en la fecha de esta compra (3/enero/2011) el Sr. Sendic se encontraba en uso de licencia y que no se dispone de información sobre la realización de algún evento con participación institucional en el departamento de Rocha en esa semana”.