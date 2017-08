Jueza de Salterain: “Con esta policía es imposible trabajar”

La jueza Penal de 11º Turno, Ana de Salterain realizó algunas publicaciones en su cuenta de Facebook que causaron polémica y molestia en esferas policiales tras anunciar que con la policía actual “es imposible trabajar” y que el ministro del Interior “está mal asesorado por su personal”.

De Salterain publicó: “Yo, y desde mi total humildad,le aconsejaría que revea a sus asesores e informantes, pues lo hacen quedar al Ministro como un payaso, que dice en los medios cualquier disparate sobre los casos penales que los magistrados manejamos. Y eso no suma al sistema, ni a lo que supuestamente, tanto magistrados del Poder Judicial como de la Fiscalía. Fiscales y Jueces penales nos involucramos, hacemos hasta lo imposible. Pero con una Policía como la actual, es imposible trabajar”.

Mas adelante agregó: “Las personas que me quieren sinceramente, temen por mis comentarios. Pero lo que no saben es que ser una hipócrita callando situaciones cuasi corruptas no me hace feliz. El día que calle, yo misma me voy a retirar de mi cargo. Porque mi felicidad no pasa por el rol que ejerzo, sino por insistir en todos los ámbitos de mi vida en ser sincera. Con la familia, con los amigos, y mucho más cuando ejerzo un cargo que sustenta, que paga toda la sociedad. El día que calle en complicidad con la corrupción o las malas prácticas, el día que carezca de la posibilidad de crítica productiva, que tema decir, que tenga miedo, ese día me retiro de mi función de Juez, yo misma”.

En la víspera, la jueza señaló en Facebook: “Somos muchos los magistrados penales que nos preguntamos si las decenas de llamados absurdos de la policía, cuando estamos de turno, es una especie de broma con la cual se divierten o es inidoneidad para el cargo que ocupan. O es una especie de artimaña para dejar mal parado al Ministro del interior, que, como sabemos, siempre está muy mal asesorado por su personal. Muchísimas las preguntas, muchas”.

Subrayado intentó esta mañana comunicarse con la jueza para confirmar la procedencia de las publicaciones, pero resultó imposible. En el mismo Facebook, la magistrada tiene una actividad intensa con polémicos comentarios de variados temas.

De Salterain actuó en casos sonados como la denuncia por usurpación de título del vicepresidente Raúl Sendic, causa que finalmente archivó y la ocupación del Codicen en 2015 por la cual terminaron procesadas varias personas.