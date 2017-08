Juan Raúl: “Aparición de Mujica en la película conmueve a la audiencia”

Juan Raúl Ferreira dijo que la película “Wilson” que recopila la vida y trayectoria de su padre, Wilson Ferreira Aldunate, le impactó y que “cuando terminó todo el mundo quería seguir viendo más”.

“¿Qué carajo era este tipo que 30 años después sigue estando en el centro de la discusión?”, se preguntó Juan Raúl sobre lo que fue la figura del caudillo nacionalista en nota en PLAZA INDEPENDENCIA, de RADIO NACIONAL.

La documental realizada por Salado Films con la dirección de Mateo Gutiérrez fue estrenada en la víspera en la cadena de cines de todo el país.

Su hijo, dijo que Luis Lacalle dice en la película que Wilson le manifestó “mirá que me muero”. “Nunca dijo eso mi padre, porque tenemos con mi madre todas las entrevistas. Mi viejo nunca habló de la muerte y nunca dijo ‘cuando yo me muera hagan tal cosa’; porque no creía en eso. Su última frase fue: ‘dentro de dos años nadie se acordará de mi’. Consideraba que era el ciclo natural. No soñaba con que podría surgir una película como esta”.

Juan Raúl Ferreira señaló que la única figura que “se dedica a criticarlo a Wilson, es el Dr. Lacalle. Fue muy sincero y muy elocuente. Pero no me esperaba algunos hechos políticos inéditos. Me preguntaron si se veía con los Tupamaros. ¿Claro que se veía!”.

Ferreira se refirió a Luis Iguini, uno de los fundadores del PIT que fue integrante gremial de COFE mientras Wilson era ministro de Ganadería: “Me emocionó muchísimo, muchísimo”.

“La aparición del presidente (José) Mujica conmueve en la película. Luego de verla fuimos a cenar con mi esposa y era silencio. No había nada para decir”, manifestó.

Ferreira agregó que Luis Lacalle “se queja de todo” pero el Dr. Posadas aparece “en tono humorístico y dice cosas muy duras como que intentó convencer a Wilson que “Compromiso con Ud.” era un mamarracho. No se dio cuenta que Wilson creía en eso”.

