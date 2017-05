Intendentes no acuerdan cambiar la ley de alcohol para conductores

Este martes sesionó el Congreso de Intendentes en la ciudad de Rocha. El titular de la comuna de Cerro Largo, Sergio Botana se mostró en favor de cambiar las normas en cuanto al consumo de alcohol para los conductores.

El diputado Luis Gallo había presentado la propuesta de cambiar algunos detalles de la ley de alcohol para los conductores. En ese tono, se expresó Botana y otros jefes comunales.

Según la proposición de Gallo, se intenta rever la medida de obtener la libreta de conducir a quienes tengan antecedentes con menos de 0.3 gramos de alcohol en sangre.

Mientras tanto, Carmelo Vidalín, entre otros, se opuso al cambio. Para el jefe departamental de Durazno, “el que toma no puede conducir; alcohol cero. Es responsabilidad de quien conduce no consumir bebidas alcohólicas, no drogarse”. El intendente de Montevideo, Daniel Martínez avaló la posición de Vidalín. “Cuando es cero la gente no toma y no hay nada más seguro que eso”, dijo el intendente capitalino.

En tanto, la postura más radical fue la del intendente de Cerro Largo, Sergio Botana. “Siempre dije que el cero alcohol, era cero vida”, dijo Botana. “Era propio de gente que no conoce lo que son las circunstancias de una familia, de un grupo de amigos, que se reúnen, que pueden perfectamente tomar algo, sin caer en la irresponsabilidad”, afirmó. “El 0,0 era como tratar de irresponsables a todos los demás”, finalizó el intendente de Cerro Largo.