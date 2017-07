Instituto de Estadísticas advierte por circulación de encuestas falsas

Mediante un comunicado, ante la circulación de encuestas difundidas en las últimas horas en las redes sociales en nombre del Instituto Nacional de Estadística (INE), esta dependencia aclara que no posee cuentas oficiales en las redes sociales (Twitter, Facebook, etc.). Frente a la usurpación de identidad constatada, agrega que no existen encuestas de ningún tipo o temática realizadas por ese instituto en las redes sociales.

Asimismo, el organismo precisa que realiza todas las comunicaciones oficiales exclusivamente a través del sitio www.ine.gub.uy, de la Secretaría General y del Departamento de Difusión y Comunicación. Por tanto, ante la irregularidad constatada, el Instituto Nacional de Estadística comunica que iniciará las acciones que corresponda ante los organismos oficiales, con el fin de denunciar aquellas cuentas que estén perjudicando y afectando la imagen y la transparencia de esa institución.