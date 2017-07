Instalan comisión para destrabar conflicto de trabajadores de Tienda Inglesa

Este lunes se instaló una negociación tripartita en el Ministerio de Trabajo para intentar destrabar el conflicto de Tienda Inglesa que pretende cambiar detalles salariales de los trabajadores y que puede llevar a la pérdida de 1.000 fuentes de trabajo.

Gabriel Molina, en representación de los trabajadores en la tripartita dijo:

“Nosotros colocamos sobre la mesa la situación. Sobre la base de que no hay ningún tipo de innovación en el entendido de que la empresa no va a tomar ningún tipo de medida, y que le han solicitado más información a la empresa para poder presentar una propuesta, estamos en un impasse”.

Molina indicó que “el Ministerio deberá hablar con los trabajadores, aunque evidentemente mucho tiempo no hay. La empresa esgrime lo que tiene que ver con el punto de vista financiero. Habla de que la empresa está embromada desde lo financiero, y que la reestructura va por ese lado. Pero nosotros no lo vemos tan así. La empresa dio toda la información que se le pidió. Ahora estamos esperando la información que necesitamos para poder construir una nueva propuesta, para que los trabajadores no pierdan sus puestos de trabajo y para que no pierdan los beneficios que tenían”.