Honduras y Jamaica comenzaron adelante en la Copa Davis en Carrasco

En el primer día de competición de la Copa Davis por BNP Paribas correspondiente al Grupo III Zona Americana, Honduras y Jamaica comenzaron con el pie derecho en la Serie B.

Ambos liquidaron sus series por 3-0, siendo ampliamente superiores y con la tranquilidad de haber jugado el dobles con la victoria ya asegurada por haber vencido en los dos partidos de singles.

En la Cancha 9 del Carrasco Lawn Tennis Club, Keny Turcios le dio el primer punto a Honduras y Jaime Bendeck aumentó la ventaja en el partido siguiente. La dupla hondureña tampoco perdonó en el dobles y así cerro 3-0 el duelo ante Antigua y Barbuda.

En la Cancha Central, Jamaica y sus juveniles fueron superiores al equipo de Bermuda. Jacob Bicknell ganó el primer partido de singles y Rowland Phillips el segundo, para decretar la serie a favor de los jamaiquinos.

Resultados

Honduras vs Antigua y Barbuda

Keny Turcios a Carlton Bedminster 6-2, 6-1

Jaime Bendeck a Jody Maginley 6-1, 6-1

Jaime Bendeck y Keny Turcios a Carlton Bedminster y Jody Maginley 6-1, 6-2

Jamaica vs Bermuda

Jacob Bicknell a Gavin Manders 6-3, 7-5

Rowland Phillips a David Thomas 6-0, 6-0

Jacob Bicknell y Rowland Phillips a Jenson Bascome y Jovan Whitter 6-4, 6-2.

FIXTURE

Serie A

Miércoles: Uruguay vs Cuba

Costa Rica vs Panamá

Jueves: Uruguay vs Panamá

Cuba vs Costa Rica

Viernes: Uruguay vs Costa Rica

Panamá vs Cuba

Serie B

Lunes: Jamaica vs Bermuda

Honduras vs Antigua y Barbuda

Martes: Puerto Rico vs Jamaica

Bermuda vs Antigua y Barbuda

Miércoles: Puerto Rico vs Antigua y Barbuda

Honduras vs Bermuda

Jueves: Puerto Rico vs Bermuda

Honduras vs Jamaica

Viernes: Puerto Rico vs Honduras

Jamaica vs Antigua y Barbuda

Sábado: Semifinales que clasifican a los dos equipos que ascienden.