Hackers amenazaron a Disney con divulgar versión de Piratas del Caribe

“Hackers” amenzaron a Disney con hacer público uno de los films a punto de estrenarse si no paga un rescate en bictoin. Lo refirió el Hollywood Reporter.

En una reunión con periodistas de la ABC, el director ejecutivo de Disney, Bob Iger, no quiso revelar nombre de la película amenazada y aseguró que no será pagado ningún “rescate”. De todos modos, varios medios internacionales dieron cuenta que el film en cuestión sería una nueva presentación de “Piratas del Caribe”.

Los “hackers” amenazaron con publicar en internet los primeros cinco minutos y luego tramos de 20 minutos hasta que su exigencia no sea cumplida.