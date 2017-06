Gol TV de Paco Casal se quedó con los derechos del fútbol ecuatoriano

La Federación Ecuatoriana de Fútbol, presentó este jueves a la empresa uruguaya Gol TV, de Francisco “Paco” Casal, como la nueva propietaria de los derechos de transmisión del campeonato nacional. Esto ante el incumplimiento de las cadenas estatales Gama y TC Televisión, quienes manejan el fútbol local, desde el 2012.

Carlos Villacís, titular del organismo rector presidió la rueda de prensa, donde estuvo presente Casal, entre otros dirigentes de la FEF.

Aquí explicó que desde el próximo año ya se trasmitirá por medio de la estación televisiva uruguaya y que desde antes ya se venía hablando de esta posibilidad. “Esta licitación fue con base y garantía, como tiene que ser.

De hecho siguen llegando invitación de grandes empresas del mundo que quieren trabajar con Ecuador, esto es porque hay transparencia, si hubiera algo chueco en la administración no pasaría”, expuso. Por su parte Casal, dijo que siente una gratitud por Ecuador, porque acoge a uruguayos. “Siempre juego a ganar, no me gusta empatar, es un desafío único que no vamos a perder”, expresó.

El diario El Comercio publicó una nota sobre las protestas que emitieron otras cadenas que a través de un comunicado que circuló en redes sociales, la empresa DirecTV mostró su malestar ante el anuncio de la Ecuafútbol, sobre la firma del contrato con una nueva empresa para las transmisiones de los partidos del campeonato nacional, a partir del 2018. Una de las quejas de la operadora, es que la licitación que realizó la Ecuafútbol, “no cumple con el debido proceso”. Este inició el año pasado y tras meses de negociaciones, se eligió a GolTV, por haber hecho la mejor oferta. “Somos una empresa que se rige por las más transparentes, éticas y estrictas prácticas de negocio, siempre del marco legal. Buscamos las mismas prácticas en nuestros aliados estratégicos”, reza el comunicado de la empresa. A decir de la empresa, ellos tendrían preferencias de renovación, solo con igualar la oferta de la otra operadora. DirecTV subarrienda los derechos de TV del campeonato para la televisión pagada, tras un acuerdo con TC y Gama TV. A Directv se unieron TV Cable y CNT, las otras operadoras que también transmiten los partidos del campeonato. Las tres juntas presentaron una demanda a la Ecuafútbol, el 18 de mayo de este año, en Guayaquil, por incumplimiento de contrato. La demanda cayó por sorteo en la Unidad Judicial Civil que la representa el juez Carlos Andrade López.