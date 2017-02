Gimnasta que ganó medalla con “La Cumparsita” denuncia abusos de su médico

La gimnasta estadounidense Jamie Dantzscher, bronce en los Juegos Olímpicos de Sidney 2000, contó lo que padeció en un masaje de Lawrence Nassar, doctor del equipo estadounidense, cuando tenía entre 13 y 14 años. Otras dos compañeras lo denunciaron.

Dantzscher ganó la medalla en aquellos juegos con una recordada presentación bajo los acordes de “La Cumparsita”.

Eran solo niñas cuando esto les pasó, aunque también ya eran atletas de alto rendimiento. Pasaron los años y ahora pudieron entender que lo que les hacía Lawrence Nassar, el médico del equipo estadounidense de gimnasia hasta 2015, no era un masaje sino un abuso sexual. “Me metió los dedos y me movió la pierna alrededor”, fue parte del desgarrador relato de Jamie Dantzscher, quien fue bronce por equipos en los Juegos Olímpicos de Sidney 2000 y hoy tiene 34 años.

Las entrevistas realizadas a varias atletas de elite en el prestigioso programa de CBS “60 Minutes” impactan. “Tenía un dolor en la espalda baja, del lado derecho, así que lo fui a ver. Puso sus dedos dentro de mí, movió mi pierna en círculos, me dijo que iba a sentir un chasquido y que eso colocaría mis caderas y el dolor de espalda desaparecería”, explicó Dantzscher, quien al momento de ese abuso tenía “entre 13 y 14 años”. “Continuó así hasta los Juegos de Sidney, cuando ya tenía 18 años”, agregó.

“Siempre sentía que estaba en problemas, que no trabajaba lo suficiente. Me dijeron que debía bajar de peso. En un momento dado, incluso me obligaba a mí misma a vomitar. Él era como un amigo. Sentía que no estaba permitido que sonriera en el gimnasio así que escucharle hacer bromas y que comentara lo horribles que eran (los entrenadores) era como una luz en la oscuridad”, relató.

Por su parte, Jessica Howard señaló que “me empezó a masajear y me pidió que me quitara la ropa interior, mientras me daba masajes, estaba cerca de mis partes privadas (…) Yo era muy consciente de que había algo extraño pero no podía decir nada porque era un médico muy famoso”.



Además, las atletas le imputan haberles introducido los dedos, sin guantes, en el ano y la vagina, y tocarles los pechos. Tras las acusaciones el médico negó los cargos al asegurar que sus procedimientos fueron exclusivamente médicos.

Nassar, de 53 años, fue arrestado en noviembre, en Michigan, con cargos de abuso sexual a una niña y, en diciembre, fue acusado de pornografía infantil de acuerdo con el testimonio de un oficial del FBI que encontró al menos 37.000 fotos y videos en los discos duros de su ordenador.

Jessica Howard, campeona nacional de gimnasia rítmica entre 1999 y 2001, también aportó su testimonio. “Me estaba por dar un masaje y me pidió que no usara mi ropa interior. Y empezó a ir más y más hacia mis zonas íntimas. Pensé que algo estaba mal pero no sentía que era capaz de decir nada porque él era un doctor muy reconocido y yo era muy afortunada de que me atendiera”, recordó.

Este escándalo salpica de nuevo el mundo de la gimnasia en Estados Unidos después de que en diciembre el diario Indianápolis Star publicara que un total de 368 gimnastas habían sido víctimas de abuso sexual en el país norteamericano. Según el periódico, que investigó durante nueve meses, un centenar de adultos, entrenadores y propietarios de centros de formación, han sido implicados en casos sexuales.