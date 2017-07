García: “Este es un gobierno caracterizado por retacear libertades”

“La ley de inclusión financiera le sale cara al ciudadano y es un impuesto encubierto”, dijo este miércoles el senador nacionalista Javier García en nota con FM Gente de Maldonado.

“El gobierno nos dice que hay que bancarizar, con una mano, y con la otra cierra sucursales del Banco República o acorta los días de atención”, agregó.

García destacó las dificultades del sistema que se implementa ya que hay personas que tienen que gasta en transporte para ir a cobrar a otro sitio ante el cierre de lugares de cobro.

Asimismo, indicó que el gobierno “se ha caracterizado por retacear libertades. Y no es un tema menor. No solo el Estado sabe lo que usted gana. Sabe dónde compra el pan, si compra marsellés o flauta, cuánto calzan sus gurises de championes, marca de yerba… Sabe las conversaciones que dice por teléfono y en sus correos electrónicos por el famoso ‘Guardián”. Hay ámbitos de la vida privada que tienen que estar preservados a las personas. El principio de legalidad dice que todos podemos hacer todo aquello que la ley no prohíbe”.