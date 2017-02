Gandini: “Yo espero que el PIT CNT diga algo sobre el pago de la deuda y los intereses”

“Todo ajuste debe venir por el ajuste del gasto y no de los ingresos”, dijo el Diputado Jorge Gandini (integrante de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Representantes), al ser consultado en rueda de prensa sobre las medidas que deberían tomarse para equilibrar las cuentas públicas.

Recordó que hace exactamente un mes y medio comenzó a regir un ajuste de ingresos por aumento de impuestos “que se había prometido no aumentar”. Detalló que hoy “hay más IRPF, más IASS, más Impuesto a la Renta. Esto afecta la competitividad, la producción y el bolsillo de la gente. Los próximos ajustes deben venir por el gasto, el que tiene que hacer el sacrificio es el Estado.”

Por lo tanto, para Gandini “hay que ponerse a revisar todo el presupuesto que cuesta USD 15.000 millones. ¿Cuánto le faltó al presupuesto? USD 2.100 millones. Ese es el agujero. ¿Qué hay que hacer? Hay que abrir los USD 15.000 millones, y a esto sumarle la apertura del presupuesto de las empresas públicas y empezar a recortar por ahí, y ser más eficientes con el mismo dinero y obtener mejores resultados.”

Para Gandini es importante poner las cosas en términos reales. “Este año vamos a pagar por intereses de deuda y por amortizaciones de deuda inevitables, USD 2.900 millones. Es decir, tres plantas de UPM. El 6% del PBI para la educación del que tanto se habla, significa justamente USD 2.900 millones. El Hospital de Clínicas necesita USD 40 millones. Es decir, USD 2.900 millones es mucha plata”, enfatizó.

Explicó que esos USD 2.900 millones “son los intereses del correlato del déficit de cada año. Cada año, desde el 2013 hacia acá, el Estado tiene que poner USD 2.000 millones para pagar el gasto corriente. Eso es una montaña de plata que se pide prestada, que después hay que pagar y a la que hay que pagarle intereses.”

“El Estado se pone contento porque saca a la venta bonos -como sacó ahora USD 125 millones y tuvo ofertas por USD 367 millones-, y lo celebra. Es una manera de mirar; pero estamos mal porque permanentemente tenemos que salir a endeudarnos.”

El legislador nacionalista cree que el tema endeudamiento “es un tema que hay que discutir. Este Frente Amplio es el que no quería pagarlo y en 10 años de bonanza económica ha duplicado el endeudamiento. La deuda bruta hoy es el doble y mantenerla cuesta 6% del Producto Bruto”, especificó.

Señaló que “le debemos menos al Fondo Monetario y le debemos más a los que compran bonos; y es verdad que ahí hay contratos, y es verdad que si no pagamos incumplimos los contratos y es una suerte de default que no podemos entrar. Es verdad que hay que renegociar esas deudas si vamos a postergar los pagos de intereses, y eso depende de la voluntad del acreedor que tiene un contrato vigente y que lo hace valer. Es un tema complicado, lo cierto es que se puede postergar el 6% del PBI para la educación, pero la deuda hay que pagarla.”

“¿Cómo nos metimos en este baile de hacer crecer la deuda a tal punto que todos los años tenemos que pagar casi USD 3.000 millones solo de intereses? Es una barbaridad. Yo espero que el PIT CNT diga algo sobre el pago de la deuda y los intereses; por lo menos que no nos endeudemos más porque las deudas se pagan, los compromisos se honran. Este país lo ha hecho, por eso tenemos grado inversor; pero no es ilimitado. No podemos seguir endeudándonos. Este año ya tenemos que pagar USD 3.000 millones”, alertó.