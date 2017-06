Futbolistas piden a la Mutual que explique por qué cesó a los abogados

El grupo de futbolistas agrupados en el conjunto “Más Unidos que Nunca” emitieron un comunicado este martes solicitando a la directiva de la Mutual de Futbolistas aclare la salida de los abogados de la institución.

La agremiación decidió prescindir del asesoramiento del cuerpo de profesionales que asesoraba a la Mutual. Por tanto, los abogados Ernesto Liotti, Martín Acosta y la escribana Eliana Muzio no prestarán más servicios.

En el mismo camino van los representantes jurídicos de la Mutual en la Asociación Uruguaya de Fútbol que también presentarán renuncia.

La Mutual seguirá siendo asesorada por los abogados Gumer Pérez y Pablo Barreiro. Ambos profesionales son asesores de la empresa Tenfield.

“La salida de ellos, que era lo único bueno que le quedaba a esta directiva de la Mutual, generó esta renuncia masiva”, comentó Juan Pablo Decia a Referí. El integrante de la Comisión Disciplinaria de la AUF reveló que la salida de Liotti y su equipo “se dio porque había intereses contrapuestos a los abogados externos de la Mutual contratados por Tenfield, que son Gúmer Pérez y Pablo Barreiro. La situación se hizo insostenible. El 15 de junio, la directiva de la Mutual les comunicó que los habían cesado”, agregó.

“Los argumentos que les dieron es que no se sentían defendidos en el conflicto que la Mutual sostiene con los jugadores y sí por los abogados que banca Tenfield y que son pagados por Tenfield. Entonces nos vamos todos, porque ser funcionales a intereses que no nos representan no creo que sea lo más ético”, dijo Decia.