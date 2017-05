Fiscal Zubía: “Con el nuevo Código Penal va a ser más negocio delinquir”

El fiscal Gustavo Zubía se presentó en San José convocado por el grupo de personas que promovieron días atrás la marcha en repudio ante al asesinato de Susana Odriozola.

Zubía destacó la eficiencia de la delincuencia actual y que necesita un cambio en lo que refiere a ciertos beneficios que poseen los delincuentes. A criterio del fiscal, no sirve poner más penas ya que “tenemos mecanismos para no cumplirlas”.

“Las leyes procesales benefician al delincuente en múltiples maneras, creo que estamos todos cansados de que el delincuente tenga tantos beneficios al momento que se lo condena, y lo peor es que ahora nos allegamos al nuevo Código, donde el problema es igual o peor”, agregó.

“El 40% de los delincuentes no sufren, por la mecánica del procesamiento sin prisión, y luego por la mecánica de libertad condicional no sufren ninguna sanción, y si no hay sanciones no hay convivencia”.

Zubía analiza que si “el 5% de los delitos denunciados son los que se esclarecen, con esa tasa de detención el delincuente dice ‘esto es negocio, la posibilidad de que me atrapen es muy baja, y si me atrapan tengo 12 beneficios liberatorios’”.

“Los ciudadanos tienen que insistir sobre todos los Poderes, pero sobretodo sobre el Poder Legislativo para modificar esas leyes, no pidamos solamente a la policía que haga las detenciones o que reprima el delito, porque la policía hace las detenciones y luego el delincuente tiene muchas posibilidades de no cumplir la sanción” indicó.

“Se ha generado un contrasentido brutal y el delincuente si hace cálculos dice ‘es negocio delinquir’, y con el nuevo Código va a ser más negocio delinquir si no se modifica la libertad condicional, (…) seguimos teniendo casos terribles en forma cada vez más intensa, hay una delincuencia muy eficiente trabajando”, expresó.

La agrupación de ciudadanos josefinos convocó a Zubía ante la idea de presentar un proyecto de ley al respecto y que fue apoyado y elaborado en base al pensamiento del fiscal penal.

Fuente: San José Ahora