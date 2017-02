Filarmónica de Montevideo se presenta junto al coro del Carnegie Hall

El Oratorio Society of New York (coro del Carnegie Hall) junto a la Orquesta Filarmónica de Montevideo se presentan el 14 de marzo a las 20 horas en el Teatro Solís con la invitación de SUAT y de RADIO NACIONAL. Una oportunidad única para disfrutar de unos de los coros amateurs más prestigiosos del mundo.

Al comienzo, OSNY se trasladaba de sala en sala sin una sede en particular. Luego, en 1884, Andrew Carnegie se unió a la junta de directores, asumiendo su presidencia desde el año 1888 hasta 1919. Carnegie propuso solventar el fondo de OSNY para construir una “Sala de Música” como sede permanente. Asignó a su colega miembro de la junta y arquitecto William Burnet Tuthill como diseñador, y en mayo de 1891 el Carnegie Hall abrió sus puertas al público, convirtiéndose así en la sede artística del OSNY.

El Oratorio Society of New York (OSNY por sus siglas en inglés) fue fundado en 1873 por Leopold Damrosch, ocupando el segundo lugar de las organizaciones culturales más antiguas de New York. Damrosch condujo OSNY durante su primer concierto el 3 de diciembre de 1873 en la sala Knabe Hall ubicada en la Quinta Avenida y la calle 39. Un año después, en la noche de Navidad, OSNY comenzó lo que se ha convertido en una inquebrantable tradición de presentaciones anuales del Mesías de Handel.

En su primer cuarto de siglo, OSNY brindó estrenos de obras de arte coral y óperas en concierto como Christus de Liszt (1876-77); Ein Deutsches Requiem de Brahms'(1877); Le damnation du Faust, Roméo et Juliette (1882) y Te Deum (1891) de Berlioz’ ; Parsifal de Wagner’s en la Metropolitan Opera House en su primer espectáculo fuera de Bayreuth (1886); Legend y Pater noster de Tchaikovsky’s (1891) y Samson et Dalila de Saint-Saëns’ 1892).

Posteriormente OSNY brindó el estreno en Estados Unidos de Eugene Onegin de Tchaikovsky en 1908, el primer espectáculo completo en Estados Unidos de la Misa en B menor en 1927, y el estreno en Estados Unidos de St. Ludmilla de Dvorák en 1993. Además de Tchaikovsky, OSNY ha sido conducido por ilustres compositores y conductores como Edward Elgar en su The Kingdom (1908), Virgil Thomson en su Missal pro defunctis (1962), y Aaron Copland and Leonard Bernstein en un tributo a Copland en su octogésimo cumpleaños en 1980.

En 1982, OSNY, bajo la conducción de Lyndon Woodside, quien sirvió como director de OSNY de 1973 hasta su fallecimiento en el año 2005, hizo su tan esperado debut europeo en un concierto a beneficio de UNICEF en Munich. Dos años más tarde, OSNY cantó el War Requiem de Britten en la Coventry Cathedral para celebrar los 40 años de paz en Europa Occidental. Desde entonces, OSNY ha brindado presentaciones en Europa, Asia, Centro y Sudamérica. En el año 2003, OSNY recibió reconocimiento internacional cuando le fue otorgada la medalla conmemorativa de UNESCO por sus cuatro presentaciones en Costa Rica a beneficio de la Fundación Amigos de la Isla del Coco.

El portal de OSNY es www.oratoriosocietyofny.org

Director Musical

Kent Tritle.

Uno de los más destacados directores corales, Kent Tritle está cursando su décima segunda temporada como director musical de OSNY. Además de dirigir la presentación anual del Mesías en el Carnegie Hall, ha conducido repertorios tales como Paulus de Mendelssonhn, Ein Deutsches Requiem y Tragic Overture de Brahms’s, y Songs of Love and War, y the Fauré Requiem de Paul Moravec’s.

En el año 2010, bajo el liderazgo de Tritle, OSNY se unió a la Filarmónica de New York y al director musical Alan Gilbert para dirigir una presentación de Nocturnal de Varèse como parte del Festival Varese. En el año 2008, OSNY se unió a la Orquesta Juilliard en una presentación de Synphony No. 3, “Kaddish,” de Bernstein, conducida por Alan Gilbert, parte del festival Bernstein: The Best of all Possible Worlds auspiciado por la Filarmónica de New York y Carnegie Hall.

Reconocido como “la estrella más brillante del mundo musical coral de New York” por el New York Times, Tritle es también el fundador y director musical de Sacred Music in a Sacred Space (Música Sagrada en un Espacio Sagrado), la aclamada serie de conciertos en la Iglesia de San Ignacio Loyola en la ciudad de New York. Es el director musical de Musica Sacra, el más antiguo coro profesional de New York con continuas presentaciones; es director de actividades corales en la Escuela de Música de Manhattan; y también profesor de postgrado de Juilliard School.

Por más información, visite www.kenttritle.com.

Conductor asociado

David Rosenmeyer

Nacido en Argentina, David Rosenmeyer comenzó sus estudios en Israel, donde pasó gran parte de su infancia. Después de regresar a la Argentina, ha estudiado dirección coral en el Conservatorio de música de J. J. Castro y la orquesta en la UCA. Tiene una maestría en teoría de la realización y música de la Universidad de Mannes.

El Sr. Rosenmeyer comenzó su carrera como Director invitado de importantes orquestas a lo largo de América del sur, incluyendo la Orquesta Sinfónica Nacional de Argentina, Orquesta Sinfónica de Concepción de Chile, la Orquesta Festival do Curitiba de Brasil y la orquesta del Teatro Colón de Buenos Aires. También ha dirigido la orquesta de cámara israelí así como orquestas en Brasil, Hungría e Italia.

SOLISTAS

Soprano

Jennifer Zetlan

Jennifer Zetlan continúa ganando gran reconocimiento por su arte y cautivadora presencia artística. Ha debutado en los escenarios de la Ópera Metropolitana, Ópera de Nueva York, Ópera de Seattle, Ópera de Santa Fe y Florida Grand Opera. En el Carnegie Hall junto al Oratorio Society of New York canta los solos de soprano en el Te Deum de Bruckner y la Misa de Mozart en do menor.

Bajo

Alejandro Meerapfel

Alejandro Meerapfel inicia sus estudios musicales a la edad de cinco años en San Carlos de Bariloche con Rodrigo Dalziel.

En 1995 comienza a estudiar canto con el Maestro Nino Falsetti y repertorio con Catalina Hadís. Su repertorio incluye ópera, cámara, y oratorio desde el barroco hasta la actualidad. Se ha presentado como solista en salas como el Teatro Colon de Buenos Aires, Konzerthaus de Viena, Victoria Hall. Grand Theatre de Ginebra, Auditori de Barcelona, Hebbel Theatre de Berlin, Villete de París y Theatre de Bruselas.

Tenor

Alex Richardson

El Sr. Richardson recientemente hizo su debut en el Metropolitan Opera como el pastor en Tristan e Isolda, ópera que abrió las puertas de la temporada 2016-2017. Junto al Oratorio Society of New York en el Carnegie Hall, demuestra su magnífica voz en los solos de tenor en el Te Deum de Bruckner y la misa en do menor de Mozart.

Mezzo Soprano

Malena Dayen

Reconocida por el New York Times como “sobresaliente” por su performance en Carnegie Hall de Nueva York en Marzo del 2013, la mezzo-soprano argentina Malena Dayen hizo su debut como Carmen en el Festival de Opera de Natchez, repitiendo luego el rol con New York Lyric Opera y el International Vocal Arts Institute. En Junio del 2013 Malena cantó el rol de Aia en el estreno mundial de Fedra e Hipólito (Christopher Park) en el Palacio de las Artes en Belo Horizonte, Brasil.

Invitada frecuentemente por compositores contemporáneos, Dayen actuó recientemente como solista en The Blizzard Voices (Paul Moravec) y Requiem (Bradley Ellingboe), ambas en Carnegie Hall. También se presentó en gira en Italia, Hungría y Brasil con el OSNY, así como con la Orquesta del Teatro Colón, la Orquesta de Cámara Israelita y la Orquestra Sinfónica de Puerto Rico. Actualmente reside en New York, donde se graduó en Mannes College of Music.

Precio de las entradas

Precio 1: $550

Precio 2: $350

Precio 3: $200

Precio 4, 5 y 6: $150

