Estados Unidos celebró la declaración de Lima sobre Venezuela

Estados Unidos celebró hoy la declaración sobre Venezuela suscrita este martes en Lima por doce cancilleres de América y pidió a los Gobiernos del continente y de todo el mundo que tomen “medidas fuertes” contra aquellos que minen la democracia o violen los derechos humanos en el país suramericano.

“Damos la bienvenida a la declaración que hicieron doce naciones americanas en Lima, condenando la ruptura del orden democrático en Venezuela. Aplaudimos a Perú y a otros por su liderazgo en la región en lo relativo a Venezuela”, dijo a Efe una portavoz para asuntos de Latinoamérica del Departamento de Estado, que pidió el anonimato.

“Seguimos urgiendo a los Gobiernos en el continente y en todo el mundo a que tomen medidas fuertes para forzar a que rindan cuentas todas las personas que socaven la democracia, violen los derechos humanos, tengan responsabilidad por la violencia o la represión, o se impliquen en prácticas corruptas”, añadió la fuente.

Estados Unidos impuso este miércoles sanciones a ocho funcionarios implicados en la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), entre ellos Adán Chávez, un hermano del fallecido presidente Hugo Chávez.

El Gobierno de Donald Trump había prometido imponer nuevas sanciones si la ANC tomaba posesión, como ocurrió el pasado viernes, pero Washington decidió esperar a ver el resultado de la reunión en Lima antes de anunciar su nueva ronda de restricciones.

En ese encuentro, doce cancilleres de toda América -entre ellos los de Brasil, Perú, Argentina y México- reafirmaron que no reconocerán ninguna decisión que tome la Constituyente y que no sea refrendada por el Parlamento de mayoría opositora, al que siguen considerando el único poder Legislativo legítimo del país.

Los cancilleres y representantes americanos llamaron, además, a no entregar o vender armas al Gobierno de Nicolás Maduro, al que acusaron de haber roto “el orden democrático en Venezuela”.

Estados Unidos no participó en la reunión de Lima para evitar que su presencia complicara el encuentro -dadas las acusaciones del presidente Maduro sobre la injerencia de Washington- pero la cita fue “conversada” y “coordinada” en todo momento con las autoridades de Washington, según indicaron a Efe fuentes diplomáticas peruanas.

El Gobierno peruano, que organizó la reunión, mantuvo consultas previas con el subsecretario de Estado para Asuntos Políticos de EEUU, Thomas Shannon, y con representantes de España y del Reino Unido.

En Venezuela se registra desde el 1 de abril una serie de manifestaciones que han dejado más de 120 muertos, situación que se agudizó desde la instalación de la Asamblea Constituyente, que no es reconocida por la oposición ni por varios Gobiernos y organismos internacionales. (EFE)

