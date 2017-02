Enzo Francescoli: “Siempre estuve del lado de los jugadores”

Tras la gala efectuada este martes en el Teatro Maccio de San José donde se conmemoró el centenario de la Confederación Sudamericana de Fútbol, Enzo Francescoli respondió sobre el momento que viven los jugadores y el enfrentamiento con la Mutual de Jugadores.

“Hace años que no estoy en Tenfield pero soy un gran hermano y amigo de Paco y de todos los chicos que están ahí en Tenfield”, dijo Francescoli quien destacó no saber los detalles del conflicto y que espera se solucione “para el bien de los jugadores”.

“No sé muy bien los pormenores tampoco; tengo esa tranquilidad espiritual porque no ando preguntando ni siquiera a mis mejores amigos porque me pondría de un lado del corazón que no está bien que lo haga”, agregó.

“Yo siempre que estuve en la selección le di la prioridad a la Mutual, que creo que es la que representa a todos los jugadores de fútbol y la que nos representa, más allá de los que estamos en la selección y los que no están”.

“Espero que se resuelva de la mejor manera para los jugadores”, señaló. “Son cosas que se dan, a veces por malos entendidos o malas percepciones de las cosas”.

ESCUCHA AQUÍ LA NOTA