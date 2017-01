Enrique Saravia: “A mi de pesado no me van a sacar”

El presidente de la Mutual Uruguaya de Futbolistas Profesionales, Enrique Saravia, dijo este miércoles en el programa “100% Deporte” de la Sport 890 que Diego Lugano “está empujando en todo esto”.

Centenares de firmas de futbolistas solicitaron la renuncia de la actual directiva de la Mutual en el mes de diciembre.

El gremio determinó que el Tribunal de Honor resolviera recorrer los planteles de los equipos para confirmar las firmas una por una. Los jugadores se negaron a hacerlo y siguen teniendo en carpeta la conformación de un nuevo gremio.

Los jugadores del medio local, apoyados por los de la selección y los del exterior, pidieron la dimisión de Saravia y sus compañeros.

“Me llama la atención porque dentro de los firmantes, hay gente que está en la lista nuestra”, dijo.

“Yo sé muchas cosas de él (Lugano); entonces por eso me quiere tirar para afuera”, agregó. Saravia fue enfático: “a mi de pesado no me van a sacar”.