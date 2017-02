En España anuncian posible trueque de Cavani al Real Madrid por Benzema

Medios españoles se hicieron eco este martes de la publicación de la web Bernabéu Digital, sobre un posible trueque al final de la temporada entre el francés Benzema y Edinson Cavani.

“Por todos es sabido que Nasser Al Khelaifi, presidente del PSG, y Florentino Pérez, del Real Madrid, mantienen una relación de amistad desde hace varios años. Los directivos firmaron un pacto de no agresión para no intentar traspasos entre jugadores de ambos clubes si no es con el visto bueno del otro presidente. Pero, como hemos podido saber en exclusiva desde Bernabéu Digital, ahora ambos están interesados en una operación que puede cuajar a final de temporada: intercambiar sus respectivos delanteros centros: Cavani al Madrid y Benzema al PSG, e incluso ya se habrían reunido para ver las posibilidades reales de este negocio”, publica el sitio.

Ahora sólo falta que ambos clubes alcancen el término justo para llevar adelante el acuerdo, algo en lo que no tendrán problemas Al Khelaifi y Florentino, que domina el francés y que se entiende con el catarí en este idioma.

Habrá que esperar a final de temporada a ver si finalmente se lleva a cabo el trueque entre ambos clubes, que buscan siempre ser los mejores preparados para conquistar todos los títulos de la temporada.