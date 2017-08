“En Buenos Aires los que empiezan a asustarse son los corruptos y los mafiosos”

Esteban Bullrich, primer candidato a senador del gobernante frente Cambiemos por la provincia de Buenos Aires, celebró hoy el resultado obtenido en las primarias legislativas realizadas este domingo, en las que relegaba a un segundo lugar a la expresidenta Cristina Fernández.

“En la provincia de Buenos Aires los que empiezan a asustarse son los corruptos y los mafiosos. Por eso no aflojamos”, dijo Bullrich, exministro de Educación del Gobierno del presidente Mauricio Macri.

Contabilizadas el 18,25 % de las mesas de votación en la provincia de Buenos Aires, la lista encabezada por Bullrich obtenía el 36,90 % de los votos en este distrito electoral, el mayor de Argentina, con el 37 % de los votantes de todo el país.

Segunda se situaba Cristina Fernández, candidata por el kirchnerista frente Unidad Ciudadana, con el 31,52 % de los votos, y quien hasta ahora no se ha pronunciado sobre los resultados provisionales.

En tercera posición quedaba la también fuerza opositora 1Pais, liderada por Sergio Massa, con el 15,82 %.

Al hablar a los seguidores de Cambiemos en el búnker montado en la ciudad de Buenos Aires, Bullrich dijo que, “de acá a octubre”, cuando se celebren los comicios legislativos, los equipos de Cambiemos “caminarán toda la provincia” para escuchar a los ciudadanos.

“Este equipo tiene que crecer más. Terminamos el primer tiempo. Tenemos que seguir caminando para el segundo. El partido empezó pero no terminó”, dijo.

El resultado también fue celebrado por la gobernadora de la provincia de Buenos Aires, la macrista María Eugenia Vidal, quien prácticamente se echó al hombro la campaña de Cambiemos de cara a estas primarias.

“Esta es una noche muy especial. Esta es la noche en la que escuchamos lo que cada uno de ustedes nos dijo en las urnas. Quiero agradecer a todos los que fueron a votar hoy porque fueron a expresar lo que piensan y sienten de esta transformación que estamos haciendo en la provincia de Buenos Aires”, sostuvo Vidal.

Unos 33,1 millones de argentinos estaban habilitados para votar hoy en estas primarias, en las que quedarán definidos los candidatos que podrán competir en las elecciones legislativas del 22 de octubre próximo. (EFE)

