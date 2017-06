Emiliano Lasa fue medalla de plata en el Sudamericano de atletismo de Asunción

Emiliano Lasa, lesionado, consiguió la medalla de plata en salto largo del Sudamericano de Asunción, la primera para Uruguay en el torneo.

Lasa tuvo nulo el primer salto y en el segundo logró la marca de 7.89 que le terminaría dando la medalla.

Pasó la tercera, cuarta y quinta ronda y seguía primero sin saltar. En la sexta ronda, el brasileño Paulo Sergio Dos Santos Oliveira saltó 7.93 y lo dejó en segundo lugar.

“Quería saltar el sexto, le pregunté a mi entrenador pero no me dejó. Yo sabía que no tenía que saltar pero quería hacerlo”, comentó.

Es que ya sintió una molestia en el primer salto, pero saltó una vez más y ya sabía que no debía saltar más. “Por suerte no fue nada grave, pero si saltaba podía romperme y tengo que pensar en el Mundial”.

Lasa, quien ya estaba clasificado para el Mundial de agosto, no pudo repetir el título logrado en el 2015, pero subirá al podio. “Ahora estoy un poco amargado pero años atrás soñaba con lograr una medalla sudamericana”.

Confederación Atlética del Uruguay