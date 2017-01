El mensaje desgarrador en Instagram de una joven que lucha contra la fibrosis

Nardya Miller de 25 años ha conmocionado la red con un desgarrador post que publicó en la red social Instagram y donde explica su lucha incondicional contra la fibrosis quística, enfermedad que padece desde su infancia y que irremediablemente acabará con su vida en los próximos días.

Miller ha estado enferma desde que nació y tras muchos años de lucha contra la fibrosis, la joven decidió operarse en 2014.

La fibrosis es una enfermedad genética que hace que los pulmones y el sistema digestivo se taponen debido a una mucosidad.

Desafortunadamente el doble trasplante de pulmón al que fue sometida no ha funcionado, su cuerpo lo ha rechazado y las secuelas son mortales, morirá en pocos días.

La joven en un gesto cargado de valentía ha querido compartir su dolor en la red y ha expresado su último deseo a sus seguidores:

“Tal vez te conozco de toda la vida, tal vez te conozco desde hace 10 años, tal vez te he conocido sólo por un corto periodo de tiempo, pero en poco más de una semana nunca más me reuniré contigo, nunca podré ver tu cara otra vez, no voy a poder hablar contigo, ni tocarte, nunca más. Pero yo siempre te querré, y las amistades que hemos construido y los recuerdos que hicimos permanecerán. Las cosas no siempre salen como uno plantea. Hay algunas cosas realmente grandes que nunca voy a hacer, lugares a los que nunca voy a ir y experiencias que nunca voy a vivir. Pero os voy a estar viendo. Siempre. Sonriente. Porque yo estoy aquí. Nunca me rendiré. Como nunca lo he hecho. Ahora simplemente hay que dejarlo ir. Y por favor, les ruego que vivan sus vida de manera plena”. Concluye su comunicado.

Nardya vive sus últimos momentos junto a su novio Liam Fitzgerald, quien ha explicado que no es la enfermedad la que acaba con la vida de su novia, sino la incompatibilidad del trasplante pulmonar.

Tache Douglas-Miller, primo de Nardya, ha comenzado una campaña para recaudar fondos y poder cumplir los últimos deseos de la joven. Por el momento ha recaudado más de 21.000 dólares.

