“El libro tiene una sarta de falsedades, de medias verdades, de sospechas, sin ningún fundamento”

“Hablamos en general sobre toda la gestión de Ancap, la situación que se dio en los últimos tiempos, la comisión investigadora, las denuncias en la Justicia. Hace dos años que estamos con serias acusaciones a través de la prensa y algunos políticos. Hasta este momento después que se dio vuelta Ancap como una media, no han podido determinar la existencia de ni un solo delito. Se llevó la situación a la justicia que está haciendo su proceso. Estamos tranquilos con eso”, dijo el vicepresidente Raúl Sendic a la salida de la reunión que mantuvo con el Tribunal del Frente Amplio.

Sendic admitió como “un error haber mantenido el silencio durante mucho tiempo el año pasado”. Dijo que “fue una campaña muy violenta y feroz” en su contra pese a que “al principio pensé que era algo pasajero”. “No hay antecedente de un ensañamiento con un representante de la política como es mi caso”, acotó.

Sobre el libro que fuera publicado este martes de las periodistas Patricia Madrid y Viviana Ruggiero (“Sendic, el hijo pródigo”), Sendic dijo que “se ha publicado un libro con una sarta de falsedades, de medias verdades, de sospechas, sin ningún fundamento real, pero que ensucia y genera la situación de que se extiende por la sociedad y las redes de que existe corrupción y tráfico con el dinero k y una serie de cosas que estamos tranquilos. Pensar que tenemos vinculación con el dinero k porque el avión de Alur uso San Fernando o Melilla es no saber nada de cómo funciona el tráfico aéreo porque el aeropuerto de San Fernando lo utilizan decenas de aviones durante el día”.

Sendic pidió investigar el financiamiento de las campañas de los Partidos Colorado y Nacional, y la eventual participación de Francisco Sanabria y Antonio Zoulamián. Asimismo, denunció que el senador nacionalista Luis Alberto Heber gastó 220.000 dólares en viajes.

“Yo tenía sentados en la Asamblea General a dos diputados que están procesados. Hay uno que hoy piden el cierre de fronteras. ¿Investigaron a (Antonio) Zulamián si hubo financiamiento a las campañas electorales de su partido?, ¿si (Francisco) Sanabria financió la campaña a su partido? No, no lo investigan y se ensañan con ciertas figuras para generar la idea de que en Uruguay existe corrupción en el gobierno”, dijo Sendic. Y sentenció: “Lo hablo en nombre de todo mi gobierno: mi gobierno no tiene elementos de corrupción”.