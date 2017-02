“El discurso de los hijos de Valeria Sosa no es genuino”, dice la abogada Cáceres

La abogada Virginia Cáceres dijo a los medios de prensa este miércoles que apeló el fallo judicial que determinó que los hijos de Valeria Sosa queden al cuidado de los abuelos paternos con quienes están hoy.

Según explicó la jueza, los niños expresaron querer estar con sus abuelos maternos y describieron según el fallo, que la abuela materna no los trataba bien. Cáceres dijo que no le constaba eso.

Asimismo, aseveró que “el relato de los niños no es genuino” y que no cree “que los niños mientan, pero atraviesan una situación de mucho estrés”.

Valeria Sosa fue asesinada por su expareja, un agente de policía, delante de sus dos hijos.