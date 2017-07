Egresados del liceo 1 de Salto respaldan a la directora separada del cargo

Un grupo de egresados del Liceo Nº 1 de Salto dio a conocer una carta en apoyo a la directora Diana Lucero que fuera separada del cargo por las autoridades de Secundaria tras la denuncia efectuada por la ministra María Julia Muñoz por supuesta violación de la laicidad.

En el liceo se realizó una charla taller sobre sexualidad y reproducción que terminó en polémica cuando se denunció que en la misma se habría violado la laicidad.

LA CARTA DE LOS EGRESADOS

A la población en general: Somos un grupo de ex alumnos del Liceo Nº1 de Salto, Instituto Politécnico Osimani y Llerena, que cursamos en dicha Institución bajo la Dirección de la Profesora Diana Lucero. Ante los acontecimientos recientes, y frente a las acusaciones de violar la laicidad hechas en su contra, con posterior separación del cargo, invitamos a toda la ciudadanía a reflexionar y a los jerarcas de la Educación pública, a que se reconsidere dicha medida, escuchando todas las voces principalmente las salteñas. Como ex-alumnos y habiendo compartido nuestro tiempo en este centro, queremos destacar de la directora Diana Lucero: – La intachable trayectoria de su carrera en la educación, desde su época de estudiante hasta la actualidad. – La integridad de haber transitado exclusivamente por sus méritos la obtención de sus cargos. – Ser una gran líder y conductora de nada más y nada menos que el “liceo IPOLL”, de forma ordenada, estricta, respetuosa de todas las personas, de los docentes y de los alumnos. – Su amor y dedicación a la docencia. Por haberla visto dedicar muchas horas de su tiempo, enteramente al liceo, aún fuera de su horario curricular, que podría haber dedicado a su familia o al descanso. – El haber dado siempre Libertad de Cátedra a los docentes. Brindándoles su apoyo y respetando su trabajo. Nunca la recordamos controlando lo que se decía o hacia en las clases, sino que veíamos su liderazgo en el apoyo y coordinación con los docentes. – Haber generado planes educativos que permitieron la integración de muchísimos alumnos que confluíamos de diferentes liceos, colegios y lugares de Salto, haciendo amigos que mantenemos hasta la actualidad en un clima de respeto. – Ser una mujer exigente, en primer lugar consigo misma, con los docentes y con los alumnos. – Haberla visto preocuparse por nosotros cuando teníamos horas libres o faltaban docentes. – Ser una abanderada de los principios Varelianos de la educación pública, obligatoria, laica y gratuita. No sabíamos sus posturas, si no la veíamos fuera del centro educativo. – Por sus acciones en defensa de la libertad, aún en momentos difíciles de nuestra historia reciente. – Por su espíritu Republicano y su apego por la verdad. Por lo que concluímos que esta mujer salteña, directora del liceo IPOLL, señora Diana Lucero, no merece de ninguna manera haber sido separada de su cargo y mucho menos estar recibiendo en estos días, tanto maltrato, violencia, desprestigio y desvalorización lo que creemos le debe estar provocando un profundo dolor. Como egresados de dicha institución, nos solidarizamos con ella y le brindamos nuestro entero apoyo. (Siguen firmas)