Doce cancilleres analizan en Perú la situación de Venezuela

Unos doce cancilleres de América se reunirán mañana en Lima, convocados por el Gobierno peruano, para analizar la crisis política y social que afecta a Venezuela y buscar una posición conjunta sobre el régimen de Nicolás Maduro.

En la reunión, anunciada la semana pasada por el ministro peruano de Exteriores, Ricardo Luna, se espera la participación de los cancilleres de Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Honduras, México, Panamá y Paraguay, además del anfitrión.

La Cancillería peruana ha establecido estrictas medidas de seguridad que solo permitirán la toma de la fotografía de inicio de la reunión en el Salón de Embajadores del Ministerio de Exteriores y una rueda de prensa final en el centro cultural Inca Garcilaso, anexo al edificio ministerial.

Se espera que tras el encuentro se emita una resolución conjunta sobre el orden constitucional en Venezuela, el rechazo a la nueva Asamblea Constituyente y a favor de los derechos humanos del pueblo venezolano.

Además, se prevé que el presidente de Perú, Pedro Pablo Kuczynski, ofrezca declaraciones tras la reunión.

Por otro lado, la asociación “Amigos de Venezuela”, conformada por ciudadanos de ese país que residen en Perú, ha convocado a una manifestación al mediodía en la céntrica plaza San Martín.

El Gobierno de Perú señaló que esperará a la cita de cancilleres para tomar una acción individual sobre la crisis venezolana, ya que, según indicó Luna, no se trata de “un problema bilateral” sino de la región, “que hay que enfrentar con seriedad”.

Sin embargo, al ser consultado sobre la posibilidad de que Perú pida el retiro del embajador de Venezuela en Lima, el ministro dijo que se tienen “todas las opciones posibles en la mesa, no solamente la posibilidad que se retire al embajador”.

“Vamos a contemplar cuál es el ánimo de los países que participan en la reunión y, en función de eso, veremos qué podemos hacer colectivamente; eso no condiciona a una decisión unilateral que tomaríamos en su debido momento”, expresó.

El Gobierno peruano no ha reconocido los resultados de la elección de la Asamblea Constituyente venezolana, que considera “ilegítima” porque, en su opinión, “viola normas de la Constitución venezolana y contraviene la voluntad soberana del pueblo, representado en la Asamblea Nacional”.

Consideró, además, que la elección promovida por Maduro “también vulnera el principio de universalidad del sufragio y profundiza la fractura de la nación venezolana, rompiendo el orden democrático en ese país”.

Perú condenó, además, “la represión violenta que hasta el momento ha causado más de un centenar de muertos” y exhortó al Gobierno venezolano a garantizar la pronta instalación de “un auténtico diálogo nacional que permita restaurar el orden democrático”.

Perú y Venezuela mantienen una tirante relación desde que el presidente Kuczynski asumió sus funciones en 2016 y solicitó crear una “liga de países amigos” para atender la crisis venezolana y promover una transición democrática.

La semana pasada, el mandatario peruano dijo que su Gobierno busca contribuir a “resolver la crisis humanitaria que vive” Venezuela, por lo que anunció la ampliación de la vigencia del permiso temporal de residencia que otorga Perú a los venezolanos.

En Venezuela se registra desde el 1 de abril una serie de manifestaciones a favor y en contra del Gobierno, que dejan 121 muertos, situación que se agudizó desde la instalación de la Asamblea Constituyente el pasado viernes, que no es reconocida por la oposición y varios Gobiernos y organismos internacionales.

A esa crisis se sumó ayer la sublevación de unos veinte hombres vestidos de militares y portando armas largas que dejó dos muertos y ocho detenidos (EFE).

Fuente: EFE