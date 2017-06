Directora de la Granja niega que se tiren 15 millones de kilos de manzanas

La directora general de la Granja, Zulma Gabard, dijo que la versión que indica que productores tirarían 15 millones de kilos de manzana no es acertada, ya que no coincide con cifras de la cosecha 2017. Aseguró que se alcanzó una producción de calidad, de buen tamaño que redundará en año récord de exportación, reforzado por el nivel sanitario que otorga el Programa de Manejo de Plagas que mantiene el mercado de Brasil abierto.

La Confederación Granjera anunció que se tirarían unos 15 millones de kilos de manzanas

“Este es un año de buena cosecha, de buen tamaño, buena calidad y buen precio” para la producción de manzanas, cuya cosecha fue estimada entre 60 y 65 millones de kilos de manzana.

Según adelantó: “2016 será un año récord en exportaciones, ya que se prevén unos 8 millones de kilogramos de manzana de ventas”. Para la producción destinada a sidra la previsión es similar, 8 millones de kilogramos. La industrialización que no produzca sidra se estima en alrededor de 4 millones, lo que totaliza 20 millones de kilos sumados con los anteriormente referidos, y el consumo estimado en el mercado interno ronda los 40 millones. “De esa forma, se llega a los 60 millones cosechados, por ende, no me cierran los números”, señaló Gabard, en referencia a información difundida en medios de prensa.

“Debemos recordar que se mantuvieron los mercados abiertos, como es el caso del brasileño, en función de que fue exitoso el Programa del Manejo Regional de Plagas que se mantiene hace cinco años y que habilita a que la fruta ingrese a Brasil. De otra forma, no podría estar ingresando”, agregó. La experta aseguró que se malinterpretaron los dichos de un productor entrevistado y que no habrá 15 millones de fruta tirados en una cuneta. “Hay fruta que queda en el campo como descarte, pero no me dan los números, no hay 15 millones para tirar”, insistió.