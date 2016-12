El cantante británico George Michael falleció este domingo de Navidad tras sufrir un paro cardíaco. Justo el día par el cual cantó una de las canciones más bonitas de Navidad. Vale la pena recordad su voz a través de estas, sus mejores temas.

LAST CHRISTMAS

WAKE ME UP, BEFORE YOU GO GO

CARELESS WHISPER

ONE MORE TRY

FREEDOM

A DIFFERENT CORNER

KISSING A FOOL

I CAN’T MAKE YOU LOVE ME

EVERYTHING SHE WANTS

FAST LOVE