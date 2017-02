Diego Lugano: “No nos afecta lo que dos o tres gatos locos pagados puedan decir”

“Apenas soy una de las cabezas pensantes de una generación de jugadores con la cual no solo tuve la suerte de compartir un grupo, sino que además compartimos valores de vida, esos que nos llevan a pensar que si vemos y sentimos que algo no está bien, y no actuamos para corregirlo, somos tan culpables o más, ya que complacientemente seguiríamos siendo parte de un sistema que no compartimos solo por comodidad, despreocupación, por el bien general o cobardía. El derecho de imagen es nuestra herramienta para esto. Entendimos que, como decía José Martí, los derechos se arrancan, no se piden ni se mendigan. Tal vez lo pedimos por mucho tiempo. Intentamos simplemente profesionalizar, implementar cosas que suceden en otros lugares, democratizar, que haya libertad en nuestro fútbol. Nos cansamos de que nos subestimen y abusen”, dijo Diego Lugano en nota publicada este domingo en el diario El País.

El excapitán de la Selección Nacional señaló que “todo el sistema genera miedo”. “El miedo es el principal enemigo de la libertad y todo en nuestro sistema de fútbol genera miedo. Si un jugador alza la voz contra lo que él cree que no es justo, se puede quedar sin club. Si un periodista habla sobre temas que no interesan al sistema, como derechos de imagen o de televisión, se puede quedar sin laburo o como pasó, no tener más los goles en su programa. Si el presidente de un club (en referencia a Rampla) levanta la mano y se pronuncia a favor de que 27 millones es más que cinco, se puede quedar sin dinero para comenzar el campeonato. Si un presidente de la AUF toma alguna medida para que ingrese más dinero al fútbol, corre el riesgo de que lo volteén y se utilice el aparato de prensa para implantar injurias”, agregó Lugano.

Sobre las declaraciones que se han vertido en contra de los jugadores de la selección que opinan distinto al sistema, Lugano señaló al diario que “la manera de atacar es usar sus medios para implantar noticias que injurien. Por eso entendimos que éramos nosotros los que debíamos ofrecer nuestras espaldas para iniciar un cambio, ya que tenemos un prestigio a nivel nacional y mundial ganado siempre por tener una forma de encarar la vida y en nada nos afecta los que dos o tres gatos locos pagados puedan decir; y si nos quieren censurar, tenemos las redes sociales… Solo Luis (Suárez) tiene ocho millones de seguidores. Tampoco dependemos laboralmente. Igual, por más conocido y desgastado que sea ese modus operandi, es de una bajeza, terraja y miseria humana tan grande como el rechazo automático que genera en los jugadores y la gente. No queremos más esto ni para nuestro fútbol ni para nuestro país”.

