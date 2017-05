Diego Forlán participó de la despedida del mítico estadio del Atlético de Madrid

Diego Forlán declaró, después de participar en el partido final de leyenda, último que se disputa en el estadio Vicente Calderón del Atlético de Madrid, que “estar aquí ha sido espectacular”.

“Ha sido muy emocionante. Escuchar el himno y ver el cariño de la gente. Poder juntar a ex jugadores de todas las generaciones y de todas las edades es espectacular. Siempre es espectacular estar en el Calderón”, dijo el futbolista, de 38 años.

“Cuando he escuchado al público llamarme uruguayo se me ha puesto la piel de gallina. Lo que tiene este club es difícil de explicar. Es difícil decirlo. Es un club que he tenido muchas cosas buenas y malas y la gente sigue apoyando y es diferente”

Sobre la actualidad del equipo rojiblanco y los rumores sobre la posible marcha de Antoine Griezmann, Forlán dijo: “El Atlético siempre ha tenido buenos delanteros. Es un equipo que siempre ha contratado delanteros y no tendría ningún problema. Lo que haga Griezmann hay que respetarlo, pero el Atlético está ahora a otro nivel que hace años. En el Atlético se pueden ganar títulos. De cualquier forma, son decisiones personales”.

As / Marca