Detalles de la tercera fecha del Campeonato Uruguayo

Así se juega la tercera fecha del Campeonato Uruguayo que tiene como único líder a Nacional con 6 puntos. La fecha comienza el sábado 18 con cuatro encuentros donde destaca en Colonia, Plaza – Nacional. El domingo se completa la jornada con cuatro partidos y el cierre en el Campeón del Siglo con Peñarol – Boston River.

Sábado 18 de febrero

Racing vs. Liverpool

Estadio: Parque Roberto – Hora: 17.00 – Árbitro: Daniel Rodríguez. Asistentes: Mauricio Espinosa y Andrés Nievas. Cuarto árbitro: Federico Modernel.

Danubio vs. Fénix

Estadio: Jardines del Hipódromo – Hora: 17.00 – Árbitro: Christian Ferreyra. Asistentes: Marcelo Alonso y Aecio Fernández. Cuarto árbitro: Federico Lovesio.

Juventud vs. Rampla Juniors

Estadio: Parque Artigas (Las Piedras) – Hora: 17.00 – Árbitro: Pablo Giménez. Asistentes: Robert Muniz y Santiago Fernández. Cuarto árbitro: Andrés Matonte.

Plaza vs. Nacional

Estadio: Suppici (Colonia) – Hora: 20.00 – Árbitro: Jonathan Fuentes. Asistentes: Nicolás Tarán y Marcelo De León. Cuarto árbitro: Diego Riveiro.

Domingo 19 de febrero

Cerro vs. El Tanque Sisley

Estadio: Tróccoli – Hora: 17.00 – Árbitro: Gustavo Tejera. Asistentes: Eduardo Aguirre y Carlos Barreiro. Cuarto árbitro: Héctor Martínez.

River Plate vs. Wanderers

Estadio: Saroldi – Hora: 17.00 – Árbitro: Federico Arman. Asistentes: Miguel Nievas y Gino Cottini. Cuarto árbitro: Yimmi Álvarez.

Sud América vs. Defensor Sporting

Estadio: Parque Palermo – Hora: 17.00 – Árbitro: Javier Bentancor. Asistentes: Antonio Fedorczuk y Matías Rodríguez. Cuarto árbitro: Antonio García.

Peñarol vs. Boston River

Estadio: Campeón del Siglo – Hora: 20.00 – Árbitro: Andrés Cunha. Asistentes: Richard Trinidad y Sergio Freire. Cuarto árbitro: Fernando Falce.