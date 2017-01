Desde el 15 de febrero los taxímetros cobrarán con celulares y tarjetas

El próximo 15 de febrero se lanzará el plan piloto para el pago en los taxímetros mediante la utilización de tarjetas o de celulares.

El propio Ministerio de Economía, a través de Martín Vallcorba, anunció la medida que se pondrá en práctica en la fecha indicada y donde “todas las unidades de taxi tengan incorporado la posibilidad de realizar pagos a través del celular, por aplicaciones o mensajería, admitiendo todos los medios de pago”.

La medida está en el marco de la aplicación de la Ley de Inclusión Financiera.

“Los comercios, en caso que decidan aceptar tarjetas de débito, porque es importante remarcar que no están obligados a hacerlo, pero si deciden aceptar tarjetas de débito no van a poder establecer mínimos. Esto es un elemento que todavía no está vigente, porque la ley no fue promulgada, va a ser promulgada en estos días, y entra a regir luego de la publicación, pero antes de fin de mes esta va a ser una disposición que va a estar vigente”, comentó Vallcorba.