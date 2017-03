Damiani: “No me gusta que sancionen a Nacional pero debe aplicarse la norma vigente”

En una nota que publica la web oficial de Peñarol, el presidente Juan Pedro Damiani afirmó que Nacional debe perder los puntos luego de la suspensión del cotejo que debía jugarse el domingo pasado en el Gran Parque Central ante River Plate. El encuentro fue suspendido antes de empezar por la agresión de un hincha de Nacional a un funcionario del personal de la AUF.

-¿Qué reflexión le merece el tema de la agresión que obligó a la suspensión de Nacional-River Plate en el Parque Central? Hay quienes dicen que Peñarol no debe opinar del tema. ¿Cuál es su postura?

-Cuando el incidente en Peñarol-Rampla Juniors hubo dirigentes muy connotados de Nacional que opinaron sobre el fallo. ¿Estuvieron mal? No sé. Están en su derecho. Es un país donde todos, afortunadamente, podemos expresarnos. ¿Por qué Peñarol no puede opinar y los demás sí? Todos tenemos que tener el mismo derecho y las reglas deben ser iguales para todos.

-¿Cree que Nacional debe perder los puntos de ese encuentro?

-Antes de empezar este torneo fue Peñarol quien planteó modificar la norma, para que un club que hace todos los esfuerzos por evitar un episodio de violencia tenga que pagar con pérdida de puntos por los desmanes de algunos delincuentes que no respetan a nada ni a nadie.

No se nos quiso escuchar. Se pensó que era un problema de Peñarol. Y ahora se ve que es un problema de todos, del que nadie está ajeno. Y entonces, cuando no se quiere modificar la norma, esa norma debe ser pareja para todos. No puede haber un reglamento para Peñarol, duro, que sanciona con pérdida de puntos sin que a nadie le venga siquiera urticaria, y otro para algunos clubes que reclaman los puntos cuando los beneficia y se escandalizan de que les quiten puntos cuando los perjudica.

-¿Y qué pasa si no hay quita de puntos por esta agresión?

-Sigo pensando que, mientras no se modifique la norma, esa norma debe ser igual de severa para todos. Y Peñarol sigue proponiendo que nos sentemos mañana mismo para rever esta norma, que nos parece equivocada.

-¿Peñarol se queda conforme sólo si a Nacional le quitan los puntos por esta agresión?

-Mire, a mí no me gusta que sancionen a Nacional o a otro club por una agresión como la del Parque Central. Pero en tanto no se cambie la norma, que es lo que Peñarol viene pidiendo, la norma se debe aplicar. Para Nacional, para Peñarol y para todos los clubes. Y mano de Peñarol sigue tendida para trabajar ya mismo en su modificación, para que nadie más tenga que perder puntos por estas cosas. Pero lo que se aplica a Peñarol, se aplica a todos.

-¿Quedó molesto por el arbitraje de Andrés Cunha en Peñarol-Boston River?

-Cunha ha de ser un gran árbitro. Dicen que es el mejor del país. Debemos tener mucha mala suerte con él. No le encuentro otra explicación.

-Este es un año de elecciones en Peñarol. ¿Va a ser candidato a la reelección?

-Ya hablé no sé cuántas veces de esto. Ya dije que al final de este período quiero irme para mi casa, para pasar más tiempo con mi familia y poder dar paso a otros dirigentes, que los hay y muy buenos, en la conducción del club.

-¿A quién ve como su sucesor?

¿Sucesor? No soy quién para decir quién tiene que ser candidato, quién tiene que presentarse y quién no.