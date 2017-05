Cuerpo de Mané Garrincha desapareció del cementerio de Río

La tristeza invadió al pueblo futbolero brasileño al enterarse de que los restos de Manuel Francisco dos Santos “Garrincha”, antigua estrella de la Canarinha, desapareció del cementerio de Pau Grande en Magé, en el estado de Río de Janeiro, según informaron las autoridades y replicaron medios locales.

Garrincha murió en 1983 a los 49 años, devastado por la pobreza y vencido por el alcoholismo. Apodado también como “La alegría del pueblo” o “El Ángel de las piernas torcidas”, fue campeón mundial con Brasil en 1958 y 1962.

Dos años después de su muerte, el ayuntamiento de Magé levantó un monumento como homenaje en el propio cementerio, a unos 200 metros de distancia del punto donde había sido enterrado, por lo que existen dos lugares dedicados a Garrincha en el lugar.

“Mi padre no merecía esto, no sabemos donde está sepultado”, dijo Rosángela Santos, una de las hijas del ex Botafogo. Según explicaron los medios brasileños, Garrincha fue enterrado en un panteón familiar y un primo del jugador le aseguró al diario O Globo que los restos del deportista fueron retirados por el fallecimiento de otro familiar, motivo por el que aparentemente se habría movido a Garrincha a un nicho hace 10 años.

A pesar de esta información, ningún familiar asistió a la exhumación, así como no recibieron ningún documento sobre este cambio. El descubrimiento se produjo después de que el alcalde de Magé, Rafael Tubarão, propusiera homenajear al crack en octubre, a 84 años de su nacimiento. Tubarão buscó el lugar donde se encontraba el cuerpo y fue ahí cuando se descubrió que no está donde se lo enterró, y que no existe ningún documento sobre la supuesta exhumación.

La administradora del cementerio admitió que es posible que se perdieran los restos durante ese proceso. “No tenemos la seguridad de que esté enterrado. Tenemos la información de que fue exhumado y llevado a un nicho, pero no tenemos ningún documento que lo pruebe”, resumió Priscila Libéria.